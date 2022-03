Dordogne + Cromorne + Seum o))) 31 Raymond Bar, 29 mars 2022, Clermont-Ferrand.

Dordogne + Cromorne + Seum o))) 31

Raymond Bar, le mardi 29 mars à 20:00

Black Moon Temple présente : DORDOGNE Gravitant d’abord dans le milieu des musiques traditionnelles du Centre-France, Antoine, Colin et Julien se retrouvent autour d’un petit bug musical, ces deux banjos et ce violoncelle provoquent des jolies failles qui fouinent dans le math-rock, le trad’ déviant, les riffs qui déboitent la tête, le tout dans un bel esprit d’amplis à lampes et de pieds qui shootent des pédales de fuzz. Ça basse au violoncelle, ça banjotte façon hard rock mobylette et ça dissonne l’hallali. Ça porte des Americana, ça danse en diagonale et ça provoque un peu hâbleur. Ça technoïde, ça larsenne ça clichette pour le plaisir. Album La Dronne : [https://dordogne.bandcamp.com/album/la-dronne](https://dordogne.bandcamp.com/album/la-dronne) Live : [https://youtu.be/5yjBNVSGYSc](https://youtu.be/5yjBNVSGYSc) CROMORNE Duo issu du collectif l’Engeance à Dijon (et que l’on retrouve dans La Ruche), en formule minimaliste vielle à roue/batterie/modulaire, travaillant sur une musique drone, répétitive et lancinante, en filiation avec la musique électronique et contemporaine d’une part, et les musiques anciennes et traditionnelles d’autre part. Live Session : [https://youtu.be/XfqxbsAdw1o](https://youtu.be/XfqxbsAdw1o) SEUM O))) 31 Inspiré des musiques répétitives et de synthétiques d’ambiant, Seum O))) 31 est un duo clavier (Éléonore Verger) batterie (Maël Lafay). Selon le lieu et l’ambiance, le groupe s’adapte, et les modes de jeux peuvent varier entre techno festive et contemplation. Live : [https://youtu.be/Bzv-truXc80](https://youtu.be/Bzv-truXc80)

5 euros + adhésion association

Concert au Raymond

Raymond Bar Clermont Ferrand, 1 rue Pré la Reine Clermont-Ferrand Saint-Jean Puy-de-Dôme



2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T22:30:00