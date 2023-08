Concert Pop Rock nocturne Dorceau Rémalard en Perche, 14 septembre 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Concert Pop Rock nocturne avec restauration sur place.

Pratique : au pont de Dorceau, organisé par le comité des fêtes..

2024-09-14 19:00:00 fin : 2024-09-14 . .

Dorceau

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Late-night Pop Rock concert with on-site catering.

Practical: at Dorceau bridge, organized by the festival committee.

Concierto nocturno de Pop Rock con catering in situ.

Práctica: en el puente Dorceau, organizada por el comité del festival.

Nächtliches Pop-Rock-Konzert mit Verpflegung vor Ort.

Praktisch: an der Brücke von Dorceau, organisiert vom Festkomitee.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme