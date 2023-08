Brocante Dorceau Rémalard en Perche, 19 mai 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Brocante dans le bourg de Dorceau, organisée par le comité des fêtes de Dorceau..

2024-05-19 fin : 2024-05-19 . .

Dorceau Le Bourg

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Flea market in the village of Dorceau, organized by the Comité des fêtes de Dorceau.

Mercadillo en el pueblo de Dorceau, organizado por el Comité de Fiestas de Dorceau.

Trödelmarkt in der Ortschaft Dorceau, organisiert vom Festkomitee von Dorceau.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme