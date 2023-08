Repas dansant Dorceau Rémalard en Perche, 23 mars 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

Repas dansant animé par un orchestre.

Pratique : à la salle des fêtes de Dorceau, organisé par le comité des fêtes..

2024-03-23 20:00:00 fin : 2024-03-23 . .

Dorceau Salle des fêtes

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



Meal on reservation and disco ball.

Practical: at the Rémalard village hall, organized by the Dorceau festival committee.

Cena con baile y música en directo.

Práctica: en la sala del pueblo de Dorceau, organizada por el comité de fiestas.

Tanzmahl, das von einem Orchester begleitet wird.

Praktische Informationen: im Festsaal von Dorceau, organisiert vom Festkomitee.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme