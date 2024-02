Dora Surleau Les Disquaires Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Inspirée des mouvements bedroom pop/indie rock britanniques et nord-américains, Dora Surleau se démarque sur la scène française par sa puissante mélancolie, mélangée aux guitares électriques de Kevin

Dora Surleau est “the girl next door de la campagne bourguignonne.” Après deux années à Paris, elle démarre son projet solo à 22 ans, inspirée des mouvements bedroom pop, dream pop, indie rock. Ancrée dans une simplicité entraînante, Dora Surleau se démarque par ses guitares électriques hypnotiques jouées par Kevin Pedersen, ses basses groovy et sa voix légère. Ses compositions naissent de sa puissante mélancolie mais aussi de ses influences britanniques et nord-américaines.

Bedroom pop/Indie Rock/Dream Pop

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Dora Surleau