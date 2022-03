D’Or et de Lettres ! Atelier calligraphie ou enluminure Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

D’Or et de Lettres ! Atelier calligraphie ou enluminure Dax, 25 avril 2022, Dax. D’Or et de Lettres ! Atelier calligraphie ou enluminure Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

2022-04-25 – 2022-04-25 Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve

Dax Landes EUR 30 30 Initiation à l’écriture de Chancellerie. Réalisation d’une lettre enluminée. Initiation à l’écriture de Chancellerie. Réalisation d’une lettre enluminée. +33 6 29 79 92 70 Initiation à l’écriture de Chancellerie. Réalisation d’une lettre enluminée. carrément curieux

Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Ville Dax lieuville Boutique Carrément Curieux 22 rue Neuve Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

D’Or et de Lettres ! Atelier calligraphie ou enluminure Dax 2022-04-25 was last modified: by D’Or et de Lettres ! Atelier calligraphie ou enluminure Dax Dax 25 avril 2022 Dax Landes

Dax Landes