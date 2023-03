Présentation des matières et perles utilisées dans le travail de l’enfilage et du tissage des bijoux montés sur fils. D’or, d’azur et de nacre Montfort-l'Amaury Catégories d’Évènement: Montfort-l'Amaury

Yvelines

Présentation des matières et perles utilisées dans le travail de l'enfilage et du tissage des bijoux montés sur fils. D'or, d'azur et de nacre, 1 avril 2023, Montfort-l'Amaury. 

Lors des Journées Européennes de Métiers d'Art, je vous parlerai de mon métier de bijoutier.

– Présentation de toutes les matières précieuses et fils qui composent un bijou de perles enfliées: les points de tissage, la technique de la soie nouée, l’histoire des perles de cuture.

Le public peut apporter ses colliers de perles cassés pour avoir un devis de remise en état ou de transformation. (devis gratuit).

Le public peut apporter ses colliers de perles cassés pour avoir un devis de remise en état ou de transformation. (devis gratuit).

Au plaisir de vous accueillir et d'échanger avec vous le samedi 1er et le dimanche 2 avril !

D'or, d'azur et de nacre
4 place de la Libération 78490 Montfort l'amaury
Montfort-l'Amaury 78490 Yvelines Île-de-France

