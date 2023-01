DOPPLeR + Pamplemousse Chalon-sur-Saône, 11 mars 2023, Chalon-sur-Saône Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Chalon-sur-Saône.

DOPPLeR + Pamplemousse

52 quai Saint-Cosme LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2023-03-11 – 2023-03-11

LaPéniche 52 quai Saint-Cosme

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Bourgogne-Franche-Comté

EUR 6 10 DOPPLeR

< post HC rock noise - Lyon >

Avec près de 200 concerts, et le plaisir d’avoir partagé la scène avec des gens aussi différents que Medications, Sleeping People, Black Heart Procession, Unsane, Melt-Banana, Sleeppers, Arab On Radar, Double Nelson, Cheval De Frise, Young Gods, Shipping News… Doppler met fin à ses activités en 2010 , puis se reforme en 2020 pour « fêter les dix ans de sa mort » et ainsi reprendre la route, avec pour l’occasion la réédition en vinyle par le label Bigoût Records du premier album « Si nihil aliud ».

> découvre : https://bit.ly/3vP44sm

Pamplemousse

< punk rock noise - La Réunion >

Power trio puissant et groovy né en 2016 à l’Ile de La Réunion, Pamplemousse crache un rock brut et énergique, teinté de blues. Des accents de noise punk, qui ne sont pas sans rappeler ceux de la scène des années 90, s’ajoutent à l’ambiance générale. Si l’esprit underground domine, c’est que le groupe est adepte du « Do It Yourself », autant pour les visuels, argentiques, que pour la musique, composée, enregistrée et mixée par ses soins.

> Découvre : https://bit.ly/3IFhJtA

_______________________

Tarif abonné.e.s : 6 € *

Tarif préventes : 8 € *

Tarif réduit sur place : 8 €

Plein tarif sur place : 10 €

(* hors frais de loc.)

Tarif réduit : Demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants.es, carte Avantages Jeunes, Pass Culture, intermittents..

Réservations : (à partir du 10 janvier 2023)

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne : https://bit.ly/3ezjv2z (frais de loc.)

– Sur l’Application Pass Culture

Attention ! Pas de CB à la billetterie le soir du concert

Paiements CB au bar acceptés dès 5 €

_______________________

Ouverture des portes : 20H30

LaPéniche

52 quai Saint-Cosme

71100 Chalon-sur-Saône

www.lapeniche.org

com@lapeniche.org +33 3 85 94 05 78

LaPéniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

