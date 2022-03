DOPE DOD + TRAIN FANTOME L’Empreinte, 20 mai 2022, Savigny-le-Temple.

**PASS VACCINAL OBLIGATOIRE** Fort d’un hip-hop franc du collier, sombre et racé, proche de la grime uk, Dope D.O.D s’inscrit dans une certaine avant-garde du rap horrorcore, et scande haut et fort les travers d’une société consumériste qu’ils honnissent, brûlée par les deux bouts. Notre combo énervé apporte sans nul doute une grande bouffée d’oxygène au hip-hop européen et risque d’en secouer plus d’un ! Avec un nouvel album qui sort le 29 octobre, on est sûr de dire qu’on va certainement avoir des extraits de ce dernier. Le horrorcore a encore de grands jours avec eux ! YouTube DOPE DOD – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/channel/UCYA-GkI7YJ3MAhbs4v4H_Yg) Train Fantôme est un collectif de punk rap originaire de toute l’hexagone, réunissant la crème de l’underground français. Ils se font connaître de la scène indépendante au travers de concerts survoltés, à mi chemin entre rap et punk hardcore. Leur musique puise ses origine dans la trap music, le memphis rap et dans le métal : un cocktail explosif lancé à la gueule de l’industrie. YouTube TRAIN FANTOME – [Cliquez ici](https://www.youtube.com/channel/UC06Cah0dLb9U7KD9Gx3ZBPg) **La billetterie, c’est par :** [**là**](https://web.digitick.com/dope-dod-train-fantome-concert-l-empreinte-savigny-le-temple-20-mai-2022-css5-lempreinte-pg101-ri8130669.html)

Le retour de Dope DOD, les indétrônables rois du rap horror core européen.

