DOPE D.O.D. + GUEST PETIT BAIN, 23 février 2023, PARIS.

DOPE D.O.D. + GUEST PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 20:00 (2023-02-23 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Le crew hollandais Dope D.O.D. originaire de Gröningen (G-Town comme ils l'appellent) se forme en 2007 et commence sévèrement à faire parler de lui en vous kidnappant les oreilles à coup de rythmiques hip-hop impeccables et enrichies de sonorités dubstep / drum'n'bass. Fort d'un hip-hop franc du collier, sombre et racé, proche de la grime UK, Dope D.O.D s'inscrit dans une certaine avant-garde du rap horrorcore, et scande haut et fort les travers d'une société consumériste qu'ils honnissent, brûlée par les deux bouts.

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

