DOPE D.O.D. ● MARABOU L’espace Icare, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

DOPE D.O.D. ● MARABOU

L’espace Icare, le samedi 16 octobre à 19:00

DOPE D.O.D. Formé en 2007, le crew hollandais DOPE D.O.D. fait sévèrement parler de lui en vous kidnappant les oreilles à coup de rythmiques hip-hop impeccables et enrichies de sonorités dubstep et drum’n’bass. Un univers complet, dérangeant, oppressant, intriguant. 2 MCs aux flows percutants, froids, presque menaçants ! Dope D.O.D. s’inscrit dans une certaine avant-garde du rap horrorcore et scande haut et fort les travers d’une société consumériste qu’ils honnissent. En live, Dope D.O.D. nous met face à un show agressif et survolté, mêlant hip-hop et folie punk. ► [https://www.facebook.com/dopedoddopedod](https://www.facebook.com/dopedoddopedod) ► [https://www.youtube.com/channel/UCYA-GkI7YJ3MAhbs4v4H_Yg](https://www.youtube.com/channel/UCYA-GkI7YJ3MAhbs4v4H_Yg) MARABOU MARABOU est un groupe de rap français originaire de Paris et composé de 3 membres.ls se démarquent grâce à leur éclectisme, chaque morceau se distingue par un style musical qui lui est propre avec une identité visuelle marquée. Costumés et grimés de la tête aux pieds c’est tout leur univers qui prend sens lorsqu’on les retrouve sur scène. On a notamment pu les voir dans toute la France à l’occasion de la tournée du 1er album de Gringe, Enfant Lune Tour. ► [https://www.facebook.com/maraboumusik](https://www.facebook.com/maraboumusik) ► [https://www.youtube.com/user/MCmarabou](https://www.youtube.com/user/MCmarabou) ————————————————————————————— ►Ouverture : 19h00 ►Tickets : 15€ en prévente / 18€ sur place ►Bar sur place

15€ en prévente / 18€ sur place

Le Réacteur présente DOPE D.O.D. et MARABOU à l’Espace Icare !

L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T19:00:00 2021-10-16T23:00:00