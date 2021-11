Parthenay Parthenay 79200, Parthenay Dooz Kawa + Pumkin & Vin’S Da Cuero Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: 79200

Parthenay

Dooz Kawa + Pumkin & Vin’S Da Cuero Parthenay, 13 novembre 2021, Parthenay. Dooz Kawa + Pumkin & Vin’S Da Cuero Salle Diff’art 15 Rue du Pdt Salvador Allende Parthenay

2021-11-13 – 2021-11-13 Salle Diff’art 15 Rue du Pdt Salvador Allende

Parthenay 79200 DOOZ KAWA

Attention, gros talent ! L’archétype de l’enfant que le système n’a pas su caser… Dooz Kawa est inclassable, il est l’étoile filante qui ne laisse qu’une brûlure à l’âme ou sur les doigts, insaisissable.

PUMPKIN & VIN’S DA CUERO

Salle Diff’art 15 Rue du Pdt Salvador Allende Parthenay

