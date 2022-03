Doorways Aix-en-Provence, 9 juin 2022, Aix-en-Provence.

Doorways Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

2022-06-09 20:30:00 – 2022-06-09 Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

Roxane Arnal est guitariste, chanteuse, compositrice. Sous une apparence délicate, elle découvre une maturité musicale étonnante et une expressivité poétique qui trouve son exutoire dans un univers musical folk-pop de compositions originales et intimistes et de reprises chargées d’une émotion contenue. Depuis 2018 avec le pianiste Baptiste Bailly, ils forment le duo “Doorways”. A ses côtés, Baptiste est un soliste à part entière, nourrissant son jeu de trésors d’improvisation, sans se départir pour autant de ses sources d’inspiration propres (jazz, musique moderne, romantique, Espagnole).

Pour ce concert un percussionniste espagnol les rejoint.

«Doorways» sont les portes qui permettent la libre circulation des influences «Blues Folk» et «Jazz Hispanique». Assistez au concert en live ou sur la chaine web du Petit Duc.

+33 4 42 27 37 39 http://www.lepetitduc.net/

Roxane Arnal est guitariste, chanteuse, compositrice. Sous une apparence délicate, elle découvre une maturité musicale étonnante et une expressivité poétique qui trouve son exutoire dans un univers musical folk-pop de compositions originales et intimistes et de reprises chargées d’une émotion contenue. Depuis 2018 avec le pianiste Baptiste Bailly, ils forment le duo “Doorways”. A ses côtés, Baptiste est un soliste à part entière, nourrissant son jeu de trésors d’improvisation, sans se départir pour autant de ses sources d’inspiration propres (jazz, musique moderne, romantique, Espagnole).

Pour ce concert un percussionniste espagnol les rejoint.

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence