Doom Saint-Gervais Genève, 26 novembre 2021, Genève.

Doom

du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre à Saint-Gervais Genève

Il y a longtemps, mais genre vraiment longtemps. Un livre qui tombe du ciel comme une pomme d’un arbre. Une femme y naît. C’est l’origine. Mais l’origine de quoi ? Avec la même frontalité que le tableau de Courbet, mais tagué par une Riot Grrrl vénère, Doom nous plante face à Ève, première femme dans la Bible, et de Pandore, première femme dans la mythologie. Après _Hate me, tender_ (Prix suisse de danse 2019), exploration performative de la Vierge Marie, Teresa Vittucci reproduit son geste queer-féministe sur ces deux figures, point de départ de plusieurs millénaires de patriarcat et d’oppression des femmes*. Si le titre, en anglais, évoque la mort, la destruction ou tout autre destin horrible, c’est bien à une poésie ironique, à un inoubliable banquet du corps que Teresa Vittucci, épaulée par un épatant faune électro (Colin Self), nous convie. Un éloge radical et superbe de la vulnérabilité. **Chorégraphie et performance** Teresa Vittucci **Composition et performance** Colin Self **Scénographie** Anna Wohlgemuth **Lumière** Thomas Giger Dans le cadre du Festival Les Créatives

Plein tarif 30.– / Tarif réduit (chômeurs, AVS, AI) 20.– / Tarif pro 15.– / Tarif jeune public (moins de 20 ans, étudiants, apprentis) 12.–

Saint-Gervais Genève Rue du Temple 5, 1201 Genève Genève



2021-11-26T21:00:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T21:00:00 2021-11-27T22:00:00;2021-11-28T18:00:00 2021-11-28T19:00:00