le samedi 19 mars 2022 à 20:30

En une décennie à peine, Doolin’ s’est imposé comme l’un des groupes les plus novateurs de musique irlandaise à l’échelle internationale. Doolin’ sublime l’esprit typiquement irlandais par une énergie communicative et la voix angélique de leur chanteur Wilfried Besse. Pétris de sensibilités contemporaines, rock, folk, jazz, funk, ces virtuoses brisent les frontières du genre et irradient dans le monde entier les plus prestigieux festivals, salles et théâtres. Soulignons que Josselin Fournel est vice-champion d’Irlande de bodhran. Pour l’enregistrement de son 4ème album, Doolin’ s’est offert le voyage jusqu’à Nashville (Tennessee) auprès du grand John Doyle (Solas) et avec de nombreux invités tels que Jerry Douglas (joueur de dobro, 14 Grammy Awards), Kenny Malone (percussionniste de Ray Charles, Johnny Cash, J.J. Cale…) ou encore Michael McGoldrick (Mark Knopfler…), les banjoïstes de renom Alison Brown (4 Grammy Awards) et Mary Shannon ou encore la rappeuse américaine Taron Benson (Anakronic). Depuis le début de sa carrière Doolin’ a fait plus de 500 concerts sur des scènes prestigieuses en France et à l’international. DOOLIN’ et sa folk irlandaise des débuts s’est métissée, en puisant dans la culture afro-américaine, la soul, le jazz, le rap et dans leurs racines européennes, la chanson et la pop music ; DOOLIN’ revient avec un nouveau spectacle mis en scène par le metteur en scène Yann Orhan et leur nouvel album très attendu « CIRCUS BOY« .

