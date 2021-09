DOOLIN’ Circus Boy Salle Jacques Brel, 9 octobre 2021, Castanet-Tolosan.

DOOLIN’ Circus Boy

Salle Jacques Brel, le samedi 9 octobre à 21:00

« The Irish French Touch » En une décennie à peine, Doolin’ s’est imposé comme l’un des groupes les plus novateurs de musique irlandaise à l’échelle internationale. Doolin’ sublime l’esprit typiquement irlandais par une énergie communicative et la voix angélique de leur chanteur Wilfried Besse. Pétris de sensibilités contemporaines, rock, folk, jazz, funk, ces virtuoses brisent les frontières du genre et irradient dans le monde entier les plus prestigieux festivals, salles et théâtres. Soulignons que Josselin Fournel est vice-champion d’Irlande de bodhran. Depuis le début de sa carrière Doolin’ a réalisé plus de 500 concerts sur des scènes prestigieuses en France et à l’international. Naïade Productions Tout public Billetterie en ligne [https://castanet.festik.net/](https://castanet.festik.net/)

Tarifs : 15 € / 12 €

Musique tout public

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



