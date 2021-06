Paris Terrasse du Trabendo Paris Doodseskader • Brusque / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air ! DOODSESKADER (Sludge – Isolation Records – Gand) « Doodseskader, escadron de la mort en flamand. Derrière ce nom et ce beau programme se cache un binôme tout droit sorti des terres flamandes à très fort potentiel sonore torturé. Rassemblant Tim De Gieter (Amenra, Every Stranger Looks Like You,…) et Sigfried Burroughs (Kapitan Korsakov, The K.), amis depuis 16 ans, nous n’avons pas à faire à des amateurs. Avec la sortie de leur premier méfait, MMXX : Year Zero, nihilisme, sauvagerie et tourments nous donnent rendez-vous. » (The unchained) https://doodseskader.bandcamp.com/releases BRUSQUE (Post Metal / Doom – Paris) Duo d’inspiration doom et post metal, Brusque ne se fixe aucune limite pour parvenir à la plus pure catharsis musicale. https://brusque.bandcamp.com DJ SET Teen Spirit par D4rk Tiffus https://open.spotify.com/playlist/3Z66aF8T6uYQ8ogin9u5zD Infos pratiques : Jeudi 15 Juillet 2021 de 19h à 2h

Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

En plein air, sur la terrasse du Trabendo (211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris)

Buvette et Foodtrucks sur place: CB only Situation sanitaire : Veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique est à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières encore quelques temps… comme ça nous pourrons voir le Supersonic et le Trabendo rouvrir tout bientôt. Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Terrasse du Trabendo 01 49 23 41 90 https://www.facebook.com/events/520380032487254

