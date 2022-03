“Doo the doo” et “Giles Robson” – Nuits du blues Abbeville, 12 mars 2022, Abbeville.

“Doo the doo” et “Giles Robson” – Nuits du blues Abbeville

2022-03-12 – 2022-03-12

Abbeville Somme

9 9 13 Doo the doo

Né il y a trente ans quelque part le long des côtes du Finistère, le groupe, composé de musiciens aux parcours et talents impressionnants n’a cessé d’écumer les festivals un peu partout sur la planète. Leurs retrouvailles avec la scène abbevilloise sont précédées par la sortie du nouvel album “Fishbone juice” où les racines et la puissance musicale de la formation bretonne se révèlent encore un peu plus

Giles Robson

Emule de Little Walter, cet artiste britannique a débuté dans la musique à l’âge de 14 ans. Il est actuellement considéré comme l’un des meilleurs harmonicistes blues au monde, comme le prouvent les récompenses qu’il a reçues récemment au Memphis Blues Awards. Auteur compositeur et aussi chanteur de talent, il sait allier modernité et Blues OldSchool. Accompagné entre autres, par le pianiste Philippe Lejeune, Giles Robson présentera un concert qui rend un hommage moderne aux légendes du Blues telles que Sonny Boy Williamson et Memphis Slim…

Doo the doo

Né il y a trente ans quelque part le long des côtes du Finistère, le groupe, composé de musiciens aux parcours et talents impressionnants n’a cessé d’écumer les festivals un peu partout sur la planète. Leurs retrouvailles avec la scène abbevilloise sont précédées par la sortie du nouvel album “Fishbone juice” où les racines et la puissance musicale de la formation bretonne se révèlent encore un peu plus

Giles Robson

Emule de Little Walter, cet artiste britannique a débuté dans la musique à l’âge de 14 ans. Il est actuellement considéré comme l’un des meilleurs harmonicistes blues au monde, comme le prouvent les récompenses qu’il a reçues récemment au Memphis Blues Awards. Auteur compositeur et aussi chanteur de talent, il sait allier modernité et Blues OldSchool. Accompagné entre autres, par le pianiste Philippe Lejeune, Giles Robson présentera un concert qui rend un hommage moderne aux légendes du Blues telles que Sonny Boy Williamson et Memphis Slim…

+33 3 22 20 26 86 http://www.abbeville.fr/

Doo the doo

Né il y a trente ans quelque part le long des côtes du Finistère, le groupe, composé de musiciens aux parcours et talents impressionnants n’a cessé d’écumer les festivals un peu partout sur la planète. Leurs retrouvailles avec la scène abbevilloise sont précédées par la sortie du nouvel album “Fishbone juice” où les racines et la puissance musicale de la formation bretonne se révèlent encore un peu plus

Giles Robson

Emule de Little Walter, cet artiste britannique a débuté dans la musique à l’âge de 14 ans. Il est actuellement considéré comme l’un des meilleurs harmonicistes blues au monde, comme le prouvent les récompenses qu’il a reçues récemment au Memphis Blues Awards. Auteur compositeur et aussi chanteur de talent, il sait allier modernité et Blues OldSchool. Accompagné entre autres, par le pianiste Philippe Lejeune, Giles Robson présentera un concert qui rend un hommage moderne aux légendes du Blues telles que Sonny Boy Williamson et Memphis Slim…

giles

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-01-13 par