Doo Moments : Festival de Noël artisanal La REcyclerie Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Du samedi 09 décembre 2023 au dimanche 10 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Les 9 et 10 décembre à la REcyclerie, venez rencontrer les artisan·es Wecandoo lors d’un festival de Noël 100% créatif et solidaire et trouver des idées cadeaux durables et originales

Au menu :

• Des créations faites main par nos artisan·es pour faire plaisir à vos proches (vraiment utiles et durables !) : céramiques, bougies, accessoires upcyclés, chocolats & spiritueux…

• Des ateliers d’artisanat à tester tout au long de ces deux jours

• Nos cartes cadeaux Wecandoo seront également en vente sur place pour gâter vos proches !

Que ce soit pour fabriquer ses propres cadeaux lors d’ateliers d’initiation ou tout simplement pour venir découvrir le village d’artisan·es et leurs créations, chacun·e trouvera chaussure à son pied !

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1429293484296536/

