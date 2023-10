Balade découverte des plantes sauvages Donzy Salt-en-Donzy, 4 novembre 2023, Salt-en-Donzy.

Salt-en-Donzy,Loire

Agnès Lombard de Semeurs d’Escampette vous accompagne à la rencontre des plantes sauvages sur le merveilleux site de Donzy. Elle partagera sa passion des plantes sauvages ainsi que de leurs usages alimentaires et médicinaux. Dégustation salée, sucrée..

2023-11-04 15:00:00 fin : 2023-11-04 17:30:00. EUR.

Donzy Site médiéval de Donzy

Salt-en-Donzy 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Agnès Lombard from Semeurs d’Escampette accompanies you on an encounter with wild plants on the marvellous site of Donzy. She’ll share her passion for wild plants and their food and medicinal uses. Savory and sweet tastings.

Agnès Lombard, de Semeurs d’Escampette, le acompañará en una visita guiada por las plantas silvestres del maravilloso paraje de Donzy. Compartirá su pasión por las plantas silvestres y sus usos alimentarios y medicinales. Degustaciones saladas y dulces.

Agnès Lombard von Semeurs d’Escampette begleitet Sie bei der Begegnung mit wilden Pflanzen auf dem wunderbaren Gelände von Donzy. Sie wird ihre Leidenschaft für Wildpflanzen sowie deren Verwendung als Nahrungsmittel und Heilmittel mit Ihnen teilen. Salzige und süße Kostproben.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de Tourisme Forez Est