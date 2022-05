BROCANTE 15 AOÛT 2019 DONZY 27 rue de la bertine terrain de pétanque 58220 DONZY Donzy Catégories d’évènement: Donzy

Nièvre

BROCANTE 15 AOÛT 2019 DONZY 27 rue de la bertine terrain de pétanque 58220 DONZY, 15 août 2019 06:30, Donzy. Jeudi 15 août 2019, 06h30, 18h30 Sur place 2€ le mètre sur réservation 06.77.23.86.58 BROCANTE 15 AOÛT 2019 DONZY Organisée par la Pétanque de Done sur notre terrain + parties verdures 27 rue de la Bertine de 6h à.18h Buvette. Barbecue. Crêpes Toilette sur place 2€ le mètre sur reservation Tél 06.67.23.86.28 27 rue de la bertine terrain de pétanque 58220 DONZY 27 rue de la Bertine. 58220 DONZY 58220 Donzy Nièvre jeudi 15 août 2019 – 06h30 à 07h30

jeudi 15 août 2019 – 18h30 à 19h30

Détails Heure : 06:30 - 19:30 Catégories d’évènement: Donzy, Nièvre Autres Lieu 27 rue de la bertine terrain de pétanque 58220 DONZY Adresse 27 rue de la Bertine. 58220 DONZY Ville Donzy lieuville 27 rue de la bertine terrain de pétanque 58220 DONZY Donzy Departement Nièvre

27 rue de la bertine terrain de pétanque 58220 DONZY Donzy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donzy/

BROCANTE 15 AOÛT 2019 DONZY 27 rue de la bertine terrain de pétanque 58220 DONZY 2019-08-15 was last modified: by BROCANTE 15 AOÛT 2019 DONZY 27 rue de la bertine terrain de pétanque 58220 DONZY 27 rue de la bertine terrain de pétanque 58220 DONZY 15 août 2019 06:30 27 rue de la bertine terrain de pétanque 58220 DONZY Donzy Donzy

Donzy Nièvre