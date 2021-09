Donzère Grotte de la Baume des Anges Donzère, Drôme Donzère sous terre Grotte de la Baume des Anges Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Drôme

Donzère sous terre Grotte de la Baume des Anges, 2 octobre 2021, Donzère. Donzère sous terre

Grotte de la Baume des Anges, le samedi 2 octobre à 10:00

Samedi 2 octobre dans le cadre des JNS, visite d’une partie du réseau de la grotte de la Baume des Anges dans les falaises de Donzère (Drôme). Prêt du matériel sur place : casque et combinaison. Prévoir une tenue sportive et des bonnes chaussures.

Sur inscription, participation libre

Découverte d’une partie du réseau de la Baume des Anges à Donzère (Drôme) Grotte de la Baume des Anges Donzère (Drôme) Donzère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Donzère, Drôme Autres Lieu Grotte de la Baume des Anges Adresse Donzère (Drôme) Ville Donzère lieuville Grotte de la Baume des Anges Donzère