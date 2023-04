Tremplin musical Pont de Robinet et défilé de Donzère Donzère Catégories d’Évènement: Donzère

Drôme

Tremplin musical Pont de Robinet et défilé de Donzère, 14 juillet 2023, Donzère. Osez notre scène ! Appel à candidatures inscription du 15/04 au 15/05. Sélection par le public vote en ligne du 15/05 au 10/06. Profitez d’un dispositif d’aide aux artistes et groupes émergents régionaux..

Pont de Robinet et défilé de Donzère

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dare our stage! Call for entries registration from 15/04 to 15/05. Selection by the public online voting from 15/05 to 10/06. Take advantage of a support system for emerging regional artists and groups. ¡Atrévete con nuestro escenario! Convocatoria de inscripción del 15/04 al 15/05. Selección por votación en línea del público del 15/05 al 10/06. Benefíciese de un sistema de apoyo a artistas y grupos regionales emergentes. Wagen Sie es, unsere Bühne zu betreten! Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen Anmeldung vom 15/04 bis 15/05. Auswahl durch das Publikum Online-Abstimmung vom 15/05 bis 10/06. Profitieren Sie von einem Förderprogramm für aufstrebende regionale Künstler und Gruppen. Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

