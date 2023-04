Donz’Air festival Défilé de Donzère et site du Pont de Robinet, 14 juillet 2023, Donzère.

Organisé par la ville de Donzère. Il aura lieu au cœur du patrimoine naturel et historique. Des Foodtrucks et animations vous accompagneront sur ces 2 jours de festival. Grande finale du Tremplin, concert de Mister Mat et feu d’artifice..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-15 . .

Défilé de Donzère et site du Pont de Robinet

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the city of Donzère. It will take place in the heart of the natural and historical heritage. Foodtrucks and animations will accompany you on these 2 days of festival. Grand final of the Tremplin, concert of Mister Mat and fireworks.

Organizado por la ciudad de Donzère. Tendrá lugar en pleno corazón del patrimonio natural e histórico. Foodtrucks y animaciones le acompañarán durante estos 2 días de festival. Gran final del Tremplin, concierto de Mister Mat y fuegos artificiales.

Organisiert von der Stadt Donzère. Es findet im Herzen des natürlichen und historischen Erbes statt. Foodtrucks und Animationen werden Sie während des zweitägigen Festivals begleiten. Großes Finale des Tremplin, Konzert von Mister Mat und Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence