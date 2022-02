DONVOR – Théâtre sonore Le Dôme Saint-Avé Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Avé

DONVOR – Théâtre sonore

Le Dôme, le jeudi 17 mars à 20:00

Le Dôme, le jeudi 17 mars à 20:00

Fruit d’une collaboration artistique et scientifique entre Teatr Piba et l’Ifremer, « Donvor » (mer profonde en breton) livre le récit d’une exploration des grands fonds océaniques aux confins du monde occidental. Placé au coeur d’un dispositif immersif, le spectateur prend part à un voyage sensoriel, en va-et-vient entre plongées dans les abysses, vie à bord, et voyage initiatique. Une comédienne francophone, une comédienne québé- coise, un comédien brittophone portent le récit. Chacun peut choisir la langue dans laquelle il souhaite voyager.

Tarifs : 12 € / 8 €

Théâtre immersif au casque. Trilingue : breton, français et Québécois – Une collaboration artistique et scientifique Teatr Piba & Ifremer. Le Dôme rue des droits de l’homme, Saint-Avé Saint-Avé Les Étangs Morbihan

2022-03-17T20:00:00 2022-03-17T21:30:00

