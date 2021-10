DONVOR Château-Gontier-sur-Mayenne, 24 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

DONVOR 2022-03-24 20:30:00 – 2022-03-24 22:10:00 Quai Charles de Gaulle Le Rex

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

« Profond ce n’est pas qu’en bas, c’est là-bas. (…) Profond, c’est une frontière. (…) Etrangement, le profond, c’est ce que la science ne pourra jamais saisir. Elle fera bouger la limite mais le profond restera pour jamais impénétrable ». Par ces mots, David Wahl résume ce que peut être la rencontre entre la science et l’art, qu’il a éprouvé lors d’un voyage scientifique vers les grands fonds océaniques atlantiques et pacifiques.

Fruit d’une expérience inédite de collaboration au long cours entre artistes et scientifiques, Donvor est une aventure théâtrale radiophonique singulière, un geste poétique et fantastique à découvrir. Le voyage est garanti et l’embarquement immédiat !

A partir de 15 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Donvor signifie «mer profonde» en breton. Munis de casques audio, les spectateurs sont invités à plonger pour un voyage sensoriel comme une expédition initiatique quelque part entre Jacques-Yves Cousteau et Jules Verne.

