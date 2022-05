Don’t worry par la Cie Le Grand Raccourci, 7 mai 2022, .

Don’t worry par la Cie Le Grand Raccourci

2022-05-07 – 2022-05-07

Ce spectacle évoque l’expérience traversée par chacun de nous, comme se blesser par exemple.

Joseph et Eugénie, les deux artistes, offrent un spectacle touchant et poétique où s’entremêlent acrobatie, jonglerie et équilibre.

