le mardi 21 septembre à 10:00

Tout au long de cette journée découvre les services dédiés à la vie étudiante : des stands sont installés en plein air pour t’accueillir, te renseigner, te rencontrer et répondre à tes questions. → Vie pratique, animation, culture, transport, santé, sport, social, scolarité, informatique, orientation, mobilité étudiante – documentation, etc. → insertion professionnelle : rencontre le SCUIO-IP et le référent PEPITE ! [https://www.univ-montp3.fr/fr/evenements/journée-dont-panic-1](https://www.univ-montp3.fr/fr/evenements/journée-dont-panic-1)

Entrée libre, pour les étudiant-e de l’Université Paul Valéry Montpellier 3

Étudiant-e de l’Université Paul Valéry Montpellier 3, tu te sens un peu perdu-e ? Cette journée t’est dédiée… Université Paul-Valéry Montpellier 3 Route de Mende 34000 Montpellier Montpellier Hôpitaux-Facultés Hérault

2021-09-21T10:00:00 2021-09-21T16:00:00

