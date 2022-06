Don’t Look up

2022-06-25 – 2022-06-25 Pour clore cette Summer Day, vous pourrez assister à la projection du film : Don't Look Up de Adam McKay au CIAM ! Sorti en 2021, cette comédie dramatique américaine évoque la chute prochaine d'une grande comète qui va complètement ravager la Terre et tuer tous ses habitants, et la difficulté que rencontrent les scientifiques qui l'ont découverte pour prévenir le monde face à la désinformation, au déni et aux sarcasmes du monde médiatique et politique comme du grand public, ainsi qu'à la cupidité et à l'inaction de la présidente des États-Unis sous la coupe du puissant créateur d'une grande entreprise technologique

