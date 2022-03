DONS ET TROCS DE PLANTES ET DÉGUSTATION DE PLANTES SAUVAGES Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

DONS ET TROCS DE PLANTES ET DÉGUSTATION DE PLANTES SAUVAGES Orée d’Anjou, 3 avril 2022, Orée d'Anjou. DONS ET TROCS DE PLANTES ET DÉGUSTATION DE PLANTES SAUVAGES DRAIN 20 Rue J.F.A. Chenouard Orée d’Anjou

2022-04-03 10:00:00 – 2022-04-03 14:00:00 DRAIN 20 Rue J.F.A. Chenouard

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Don et troc de plantes de 10h à 14h au Jardrain, jardin partagé près des Boires à Drain( commune déléguée d’Orée d’Anjou). Dégustation de produits locaux et aux plantes sauvages à partir de 12h. Entrée libre et gratuite, sans réservation. Le printemps est là ! Venez échanger vos plantes pour égayer votre jardin ! developpementdurable@rivesdeloire.fr +33 2 40 98 26 76 https://rivesdeloire.centres-sociaux.fr/ Don et troc de plantes de 10h à 14h au Jardrain, jardin partagé près des Boires à Drain( commune déléguée d’Orée d’Anjou). Dégustation de produits locaux et aux plantes sauvages à partir de 12h. Entrée libre et gratuite, sans réservation. DRAIN 20 Rue J.F.A. Chenouard Orée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse DRAIN 20 Rue J.F.A. Chenouard Ville Orée d'Anjou lieuville DRAIN 20 Rue J.F.A. Chenouard Orée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oree-danjou/

DONS ET TROCS DE PLANTES ET DÉGUSTATION DE PLANTES SAUVAGES Orée d’Anjou 2022-04-03 was last modified: by DONS ET TROCS DE PLANTES ET DÉGUSTATION DE PLANTES SAUVAGES Orée d’Anjou Orée d'Anjou 3 avril 2022 maine-et-loire Orée-d'Anjou

Orée d'Anjou Maine-et-Loire