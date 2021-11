Donovan Wylie – Lighthouse Centre culturel Irlandais, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h

gratuit

Le Centre Culturel Irlandais est très heureux de présenter cette exposition inédite de quatre oeuvres monumentale de Donovan Wylie.

La série ‘Lighthouse 2016 – 2021’ par Donovan Wylie, l’un des photographes les plus renommés d’Irlande, est présentée au Centre Culturel Irlandais. Prises à la lumière du Brexit, ces photographies noir et blanc d’une texture étonnante capturent les signaux passagers de phares par-delà la mer, d’une rive à l’autre entre l’Angleterre et la France, l’Irlande et la Grande-Bretagne.

Centre culturel Irlandais 5 rue des Irlandais Paris 75005

Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/ https://www.facebook.com/photosaintgermain

Donovan Wylie, Griz Nez Lighthouse, Pas de Calais, France. Seen from Cliffs of Dover, England.