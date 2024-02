Donovan Place des Ducs de Rohan Pontivy, dimanche 25 février 2024.

Donovan Place des Ducs de Rohan Pontivy Morbihan

Saison culturelle, dans le cadre du Festival jeune-public Gamineries du 19 février au 1er mars 2024

Magie entre potes

Vous connaissez Donovan? Non, vos enfants sûrement…

Donovan, c’est 700k abonnés sur Youtube, 245k sur Instagram et plus d’1,5 millions sur TikTok. Cet artiste de magie nouvelle s’est fait connaître en participant à l’émission La France à un incroyable talent en 2017. Alors qu’il a sa propre émission de magie sur la première chaîne belge, Donovan se lance dans une tournée.

Donovan va vous faire voyager dans son univers, un mélange de show de magie, de concert et de standup. Il veut simplement passer une incroyable après-midi entre potes. Amical, il fait rire, surprend et fait réfléchir. Vous sortirez de son spectacle non seulement époustouflé par sa magie et mais également motivé à réaliser vos rêves les plus fous.

Entre humour et magie, découvrez un phénomène qui séduira toute la famille parents, ados et enfants !

Durée 1h15

Production Bleu Citron .

Début : 2024-02-25 17:00:00

fin : 2024-02-25

Place des Ducs de Rohan Palais des congrès

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne billetterie@ville-pontivy.bzh

