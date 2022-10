Donovan Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 6e Arrondissement

Donovan Marseille 6e Arrondissement, 20 janvier 2023, Marseille 6e Arrondissement. Donovan

83 Rue Marengo L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de MarseilleProvence Tourisme / Ville de MarseilleL’Art Dû 83 Rue Marengo

2023-01-20 19:30:00 – 2023-01-20

L’Art Dû 83 Rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhne Marseille 6e Arrondissement EUR 20 20 Quand il quitte la rue pour la scène, Donovan offre un spectacle de magie bien particulier dans lequel les spectateurs vont passer par toutes les émotions : joie, rire, surprise, tristesse,…



C’est un véritable show dans lequel il va vous faire voyager dans son univers, un mélange de show de magie, de concert, de standup,… Donovan veut simplement passer une incroyable soirée entre potes. Donovan joue le rôle du showman : amical, capable de faire rire, de surprendre et de faire réfléchir.



Vous sortirez de son spectacle à la fois abasourdi par sa magie et en même temps motivé à réaliser vos rêves les plus fous. Donovan présente son spectacle de magie à l’Art Dû : rendez-vous le 20 janvier. https://lartdutheatre.fr/spectacles/tout-public-adultes/ L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de MarseilleProvence Tourisme / Ville de MarseilleL'Art Dû 83 Rue Marengo Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville L'Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Donovan Marseille 6e Arrondissement 2023-01-20 was last modified: by Donovan Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 20 janvier 2023 83 Rue Marengo L'Art Dû Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne Ville de Marseille Bouches-du-Rhne Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne