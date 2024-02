DONOVAN – MAGIE ENTRE POTES L’OMBRIERE Uzes, samedi 30 mars 2024.

DONOVANQuand il quitte la rue pour la scène, Donovan, magicien de 22 ans, offre un spectacle de magie bien particulier dans lequel les spectateurs passent par toutes les émotions : joie, rire, surprise, tristesse, … C’est un véritable show dans lequel il va vous faire voyager dans son univers, un mélange de show de magie, de concert, de stand-up… Il veut simplement passer une incroyable soirée entre potes et joue le rôle du showman : amical, capable de faire rire, de surprendre et de faire réfléchir.Vous sortirez de son spectacle à la fois abasourdi par sa magie et en même temps motivé à réaliser vos rêves les plus fous.Informations pratiques :L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h avant le début de la représentation.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place.

Tarif : 19.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes 30