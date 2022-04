Donovan – Magicien Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Donovan – Magicien Théâtre 100 Noms, 20 mai 2022, Nantes. 2022-05-20

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non 12 € à 22 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 Donovan, le magicien sur scène.Quand il quitte la rue pour la scène, Donovan offre un spectacle de magie bien particulier dans lequel les spectateurs vont passer par toutes les émotions : joie, rire, surprise, tristesse… C’est un véritable show dans lequel il va vous faire voyager dans son univers, un mélange de show de magie, de concert, de stand-up… Donovan veut simplement passer une incroyable soirée entre potes. Donovan joue le rôle du showman : amical, capable de faire rire, de surprendre et faire réfléchir. Vous sortirez de son spectacle à la fois abasourdi par sa magie et en même temps motivé à réaliser vos rêves les plus fous. Entre humour et magie, découvrez un phénomène qui séduira toute la famille : parents, ados et enfants ! Durée : 1h10 Théâtre 100 Noms adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com

