DONOVAN le magicien Centre culturel Simone Signoret, 10 septembre 2021, Ézanville.

DONOVAN le magicien

Centre culturel Simone Signoret, le vendredi 10 septembre à 20:00

Ce jeune magicien de 18 ans, très actif sur les réseaux sociaux, passionne les téléspectateurs belges depuis plus d’un an. Après avoir bluffé de nombreux personnalités (BigFLo et Oli, Angèle, Eddy De Pretto Alice On The Roof, Moha la Squale, Thérapie Taxi, Romeo Elvis, mais aussi Will Smith), et fait des records de vues sur youtube avec MacFly et Carlito, Squeezie,…Donovan débarque en France pour un premier grand spectacle de magie ! Donovan est un caméléon qui s’adapte à toutes les situations, son unique volonté : surprendre. Il aime la magie rock’n’roll qui s’improvise partout.

Payant

Centre culturel Simone Signoret 14 avenue du Maréchal Foch Ecouen Ézanville Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T20:00:00 2021-09-10T22:00:00