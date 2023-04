Donov & Club Roquette L’Alimentation Générale Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Donov & Club Roquette L’Alimentation Générale, 22 avril 2023, Paris. Le vendredi 21 avril 2023

de 23h00 à 05h00

.Tout public. payant Avec conso avant 2h : 10 EUR

Club Roquette reviens à l’Alim avec Donov pour une soirée clubbing le 21 avril ! Club Roquette est de retour à l’Alimentation Générale et ils viennent cette fois-ci accompagné du Donov, joyeux luron de la scène électro/disco/bizarro de Lille, fossoyeur des brocantes et autres stocks poussiéreux à la recherche de vinyles oubliés, Donov organise également avec Bisenesse et Martine Au Bruit des soirées cools, tout en prenant part à foule d’autres projets festifs ou musicaux dans la métropole lilloise. L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/3mWeyyqvR https://fb.me/e/3mWeyyqvR

Donov & Club Roquette

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville L'Alimentation Générale Paris

L'Alimentation Générale Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Donov & Club Roquette L’Alimentation Générale 2023-04-22 was last modified: by Donov & Club Roquette L’Alimentation Générale L'Alimentation Générale 22 avril 2023 L'Alimentation Générale Paris Paris

Paris Paris