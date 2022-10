Donnons un coup de pouce à la planete Le Fresne-Camilly Le Fresne-Camilly Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Le Fresne-Camilly Le Fresne Camilly Environnement organise une journée de sensibilisation au développement durable.

Au programme :Le matin (10h-12h) : Ramassage de déchets sur la commune (rendez-vous à 10h devant la salle polyvalente. Pensez à apporter votre matériel. Gants, gilets, pinces et sacs pourront être mis à disposition si besoin.)L’après-midi (14h-18h) : jeux sur le tri, le recyclage… Ateliers fabrication de compost, démonstration de réparation du petit électroménager, aide à la réparation de vélo…Exposition « Objectifs Développement Durbale ». Point de collecte « Ré-emploi » de 16h à 18h. Le Fresne Camilly Environnement organise une journée de sensibilisation au développement durable. Au programme : Le matin (10h-12h) : Ramassage de déchets sur la commune (rendez-vous à… +33 2 31 80 00 76 http://www.lefresnecamilly.fr/ Salle des fêtes Louis Saint Jean Chemin aux Prêtres Le Fresne-Camilly

