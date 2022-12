« DONNONS-LEUR UNE SECONDE VIE » – COLLECTE D’OBJETS Saint-Bauzille-de-Montmel Saint-Bauzille-de-Montmel OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Bauzille-de-Montmel Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Bauzille-de-Montmel

« DONNONS-LEUR UNE SECONDE VIE » – COLLECTE D’OBJETS Saint-Bauzille-de-Montmel, 7 janvier 2023, Saint-Bauzille-de-Montmel OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Bauzille-de-Montmel. « DONNONS-LEUR UNE SECONDE VIE » – COLLECTE D’OBJETS Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault

2023-01-07 – 2023-01-07 Saint-Bauzille-de-Montmel

Hérault Saint-Bauzille-de-Montmel Samedi 7 janvier 2023 de 10h à 15h, la Communauté de communes, la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel et l’association Emmaüs Montpellier organisent une nouvelle collecte d’objets. Face au succès de la collecte organisée les années précédentes, l’opération « Donnons-leur une seconde vie » est renouvelée ! Vous n’utilisez plus certains objets alors qu’ils peuvent encore être utiles ? Donnez-les ! Une seconde vie les attend… L’association Emmaüs se charge de récupérer vos dons : meubles, électro-ménager, vêtements, chaussures, linges de maison, bibelots, jouets, vaisselle, livres… Rendez-vous

Samedi 7 janvier 2023 de 10 h à 15 h, place de la mairie à Saint-Bauzille-de-Montmel Samedi 7 janvier, la Communauté de communes, la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel et l’association Emmaüs Montpellier organisent une nouvelle collecte d’objets.

Samedi 7 janvier 2023

De 10 h à 15 h

Saint-Bauzille-de-Montmel, place de la mairie +33 4 67 55 17 00 https://grandpicsaintloup.fr/evenement/donnons-leur-une-seconde-vie-collecte-dobjets/ Comcom GPSL

Saint-Bauzille-de-Montmel

dernière mise à jour : 2022-12-20 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Bauzille-de-Montmel Autres Lieu Saint-Bauzille-de-Montmel Adresse Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault OT DU GRAND PIC ST LOUP Ville Saint-Bauzille-de-Montmel OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Bauzille-de-Montmel lieuville Saint-Bauzille-de-Montmel Departement Hérault

Saint-Bauzille-de-Montmel Saint-Bauzille-de-Montmel OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-bauzille-de-montmel-ot-du-grand-pic-st-loup-saint-bauzille-de-montmel/

« DONNONS-LEUR UNE SECONDE VIE » – COLLECTE D’OBJETS Saint-Bauzille-de-Montmel 2023-01-07 was last modified: by « DONNONS-LEUR UNE SECONDE VIE » – COLLECTE D’OBJETS Saint-Bauzille-de-Montmel Saint-Bauzille-de-Montmel 7 janvier 2023 Hérault Saint-Bauzille-de-Montmel Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault

Saint-Bauzille-de-Montmel OT DU GRAND PIC ST LOUP Saint-Bauzille-de-Montmel Hérault