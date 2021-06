Vierzon Vierzon Cher, Vierzon Donnons des Elles au vélo Vierzon Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

Donnons des Elles au vélo Vierzon, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Vierzon. Donnons des Elles au vélo 2021-07-01 08:00:00 – 2021-07-01 21:00:00

Vierzon Cher Départ à 8h, Route de Foëcy. Arrivée à 21h, Avenue du Stade Jean Garnier au Creusot Départ à 8h, Route de Foëcy. Arrivée à 21h, Avenue du Stade Jean Garnier au Creusot https://www.donnonsdeselles.net/Inscriptions Départ à 8h, Route de Foëcy. Arrivée à 21h, Avenue du Stade Jean Garnier au Creusot Donnons des elles dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vierzon Étiquettes évènement : Autres Lieu Vierzon Adresse Ville Vierzon lieuville 47.22278#2.0664