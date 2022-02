Donnons des Elles au Vélo Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Argelès-Gazost • 9 cyclistes féminines parcourent les étapes du Tour la veille du passage des cycliste masculins ; leur peloton est complété par 35 hommes et 35 femmes (inscription gratuite sur leur site dédié).

• Possibilité de compléter le peloton à partir d’Argelès-Gazost pour réaliser la montée du Hautacam avec des cyclistes des clubs locaux, des membres d’associations caritatives (sport santé ; sapaudia …)

• Circulation route ouverte encadrée par des motards / 3 véhicules suiveurs

• Epreuve non chronométrée

