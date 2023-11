Apéro concert ‘IGEE’ Donnezac, 15 décembre 2023, Donnezac.

Donnezac,Gironde

Cet apéro-concert vous invite à découvrir IGee (prononcer « aïdji »). Ce jeune artiste bordelais déborde d’énergie sur scène et vous entrainera au son de son flow . Il se définit comme un « rappeur qui chante à l’assaut de la pop ».

Dans ses textes, IGee parle de l’humanité et de sa place dans un monde où il faut se battre pour faire la sienne, sans tomber dans la morale, et souvent avec une pointe d’humour, voire de sarcasme.

Son rap chanté sur des productions empruntant aux codes de la musique électronique, de la chanson française et parfois même du rock marque les esprits, et pour cause …

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Donnezac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This apero-concert invites you to discover IGee (pronounced « aïdji »). This young artist from Bordeaux is bursting with energy on stage, and will sweep you along to the sound of his flow. He describes himself as a « rapper who sings to the beat of pop ».

In his lyrics, IGee talks about humanity and its place in a world where you have to fight to make your own, without moralizing, and often with a touch of humor, even sarcasm.

His rap, sung over productions borrowing from the codes of electronic music, French chanson and sometimes even rock, makes a lasting impression, and with good reason?

Concert offered as part of IDDAC?s P?tites Scènes program

Venga a descubrir a IGee (pronunciado « aïdji »). Este joven artista de Burdeos rebosa energía en el escenario y le tendrá en vilo con su flow. Se describe a sí mismo como un « rapero que canta sobre pop ».

En sus letras, IGee habla de la humanidad y de su lugar en un mundo en el que hay que luchar para hacer de las suyas, sin moralizar, y a menudo con un toque de humor, incluso de sarcasmo.

Su rap, cantado sobre producciones que toman prestados los códigos de la música electrónica, la chanson francesa y a veces incluso el rock, está dejando huella, y con razón..

Concierto del ciclo P?tites Scènes del IDDAC

Dieses Aperitif-Konzert lädt Sie ein, IGee (ausgesprochen « aïdji ») zu entdecken. Dieser junge Künstler aus Bordeaux sprüht auf der Bühne vor Energie und wird Sie mit seinem Flow mitreißen. Er bezeichnet sich selbst als « Rapper, der im Sturm auf den Pop singt ».

In seinen Texten spricht IGee über die Menschheit und ihren Platz in einer Welt, in der man für den eigenen Platz kämpfen muss, ohne moralisch zu werden, und oft mit einer Prise Humor oder sogar Sarkasmus.

Sein Rap, der auf Produktionen gesungen wird, die sich an den Codes der elektronischen Musik, des französischen Chansons und manchmal sogar des Rocks orientieren, hinterlässt einen bleibenden Eindruck, und das aus gutem Grund?

Das Konzert findet im Rahmen der P?tites Scènes des IDDAC statt

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Latitude Nord Gironde