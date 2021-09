Braderie de livres d’occasion en prix libre DONNEZAC 33860, 11 septembre 2021 10:00, Donnezac.

Braderie de livres d’occasion en PRIX LIBRE pour rendre la lecture accessible à tous sans condition de ressouces.

Voici les dates de notre prochaine braderie de livres en PRIX LIBRE. Il y aura un rayon spécial “manuels scolaires”: manuels de maths et français niveau CP/CE1 et CE2 + quelques ouvrages maternelles et primaire (nous attendons des manuels niveau CM1/CM2, ils seront peut être arrivés d’ici là) Nous complèterons avec des manuels collèges/lycées et livres auteurs classiques.

Les autres rayons habituels seront aussi présents: polars, SF/Fantasy, romans sentimentaux, romans généraux, romans et documentaires histoire, romans régionaux-terroir, livres pratiques, documentaires et reportages, biographies et mémoires, guides voyages, albums jeunesse et littérature jeune public, ….

Tous nos livres sont triés et proposés en PRIX LIBRE – Pas de MINIMUM – Pas de MAXIMUM – C’est vous qui décidez !

Votre générosité nous permet de financer les projets culturels et activités pour les enfants tout au long de l’année.

Ouvert de 10h00 à 18h00 les 11 et 12 septembre à DONNEZAC. Port du masque pour > 11 ans.

