DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS ! GARE SAINT SAUVEUR, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lille.

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS !

GARE SAINT SAUVEUR, le samedi 3 juillet à 13:00

Cartables, sacs de sport, trousses, jouets, trottinettes… Ne jetez plus et réparez ! Participez à un atelier de réparation et de customisation proposé par des associations dont l’activité est le relooking textile. Bricoleur du dimanche ou aguerri, venez réparer vos objets cassés ou en pannes avec l’aide de réparateurs passionnés ! Réservations sur [[https://voyages.lille.fr/event/ete/2159](https://voyages.lille.fr/event/ete/2159)](https://voyages.lille.fr/event/ete/2159) Repair Café en continu dans la limite des places disponibles. Les enfants de 6 à 9 ans peuvent participer accompagnés d’un adulte. Les enfants de plus de 10 ans peuvent participer seuls. Evénément proposé dans le cadre de la mise en oeuvre des fournitures scolaires gratuites dès la rentrée 2021 dans les écoles lilloises et améliorer l’impact écologique en développant des pratiques plus durables. _Les partenaires de l’événement : Mon Atelier Fou de Coudre, Elle est Si…Lille Sud Insertion, Atelier BAM, Le Jardin des Bennes, Tipimi._

Gratuit

Parce qu’il est important de ne pas jeter, venez donner une seconde vie à vos objets ! Cartables, sacs à dos, sacs de sport, trousses, jouets, trottinettes… Ne jetez plus et réparez !

GARE SAINT SAUVEUR 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T13:00:00 2021-07-03T19:00:00