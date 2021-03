Vierzon Association Apprendre Le Français Vierzon Donnez-moi la parole ! Association Apprendre Le Français Vierzon Catégorie d’évènement: Vierzon

Donnez-moi la parole ! Association Apprendre Le Français, 22 mars 2021-22 mars 2021, Vierzon. Donnez-moi la parole !

Association Apprendre Le Français, le lundi 22 mars à 16:00 Court-métrage Association Apprendre Le Français 26 Place Vaillant Couturier / 18100 VIERZON Vierzon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T16:00:00 2021-03-22T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Vierzon Autres Lieu Association Apprendre Le Français Adresse 26 Place Vaillant Couturier / 18100 VIERZON Ville Vierzon