donnez le goût de l'informatique à vos enfants ! AECS, 31 mars 2021, Paris. Le mercredi 31 mars 2021

de 17h à 18h45

gratuit

Découvrez ou développez vos connaissances en programmation. Venez vous initier à l’utilisation de la ligne de commande UNIX ! https://aecs-17.github.io/AECS-informatique/ligne-de-commande Inscription ouverte à tous les enfants du quartier, à partir de onze ans. D’autres activités vous intéressent ? www.aecs.asso.fr Animations -> Atelier / Cours AECS 9 villa Saint-Ange Paris 75017

Porte de Saint-Ouen

Contact :AECS contact@aecs.asso.fr

