Donnez de la voix – Lecture, tout public Altkirch Office de tourisme du Sundgau Altkirch Catégories d’Évènement: Altkirch

Haut-Rhin

Donnez de la voix – Lecture, tout public, 18 février 2023, Altkirch Office de tourisme du Sundgau Altkirch. Donnez de la voix – Lecture, tout public 1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

2023-02-18 15:00:00 – 2023-02-18 16:30:00 Altkirch

Haut-Rhin Altkirch 0 EUR Profitez d’un moment chaleurerus et partagez des lectures à voix haute sur le thème de l’amour. Profitez d’un moment chaleureux et partagez des lectures à voix haute sur le thème de l’amour. Sur réservation au 03 89 30 64 54 +33 3 89 30 64 54 Altkirch

