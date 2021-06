Donneville en fête Place du 14 juillet, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Donneville.

Vendredi 2 juillet —————— ### Concours de gâteaux au chocolat Dépôt des gâteaux à **18 h**, Dégustation et vote du jury à partir de **19 h** et remise des prix à **20 h**. Inscriptions [_ici_](www.leclad.fr/fete-locale/concours-gateau) ### ♫ 21 h – Shake en concert Mélange énergique et coloré de **funk** classique et moderne ! [_Voir leur page Facebook_](www.facebook.com/ShakeGroupe)_._ _À partir de 19 h : Possibilité de se restaurer au stand de_ **_l’Épicerie_** _de_ **_Mélanie_** _qui propose des plateaux de charcuteries et fromages et/ou au food truck_ **_Ô Bey_** _d’_**_Amer_** _qui nous propose ses spécialités libanaises._ Samedi 3 juillet —————- ### 14 h – Tournoi de pétanque En triplettes. Inscriptions sur place de préférence en équipe, RDV place du 14 juillet (15 € par équipe, 5€ par personne). ### 19 h 30 – Apéritif et repas Menus concoctés par _**l’Enclos**_, **16 €** le menu adulte et **9 €** le menu enfant. Inscriptions obligatoires **avant le 27 juin**. Pour vous inscrire ou avoir plus de détails, cliquez [_ici_](www.leclad.fr/fete-locale/repas)_._ Une **tombola**, ouverte à tout le monde et avec **3 beaux lots** à gagner, aura lieu à ce moment là. ♫ 22 h – Al Bundy en concert —————————- Groupe de reprises qui revisite des grands noms du **rock**, de la **pop**, de la **soul** et du **rythm & blues**. [_Visiter leur page Facebook_](www.facebook.com/poprockcovers/). Dimanche 4 juillet —————— ### De 11 h 00 à 12 h 30 Messe suivi de la _**cérémonie commémorative**_ en musique aux monument aux morts. _**Apéritif offert par la municipalité**_ à **12 h 30** sur la place du 14 juillet. ### Jeux en Bois De **11 h à 17 h**, vous aurez accès à des jeux en bois proposés par **Ben & Léo** (place du 14 juillet). ### Baby foot humain De **14 h à 17 h**, vous pourrez participer à la folle aventure du Baby foot humain dans le parc de la **MFR**. Pour vous inscrire, cliquez [_ici_](http://leclad.fr/fete-locale/babyfoot/)_._ ### 18 h – RésonanceS Un spectacle mélant musique et acrobatie, proposé par l’association Arto. Avec Sophie Béguier et Thomas Bodinier, à l’espace Cabanac. (Plus de détails dans le programme détaillé qui vous sera bientôt communiqué). ### ♫ 20 h 30 – Les Rogers Brass Band Une _**fanfare**_ dans la plus pure tradition de la Nouvelle Orléans qui nous enchantera les oreilles avec des morceaux chaleureux et envoûtants ! [_Visiter leur site_](https://www.lesrogersbrass.com)_._ Ils nous accompagneront à **22 h 15** pour la retraite aux flambeaux jusqu’au stade municipal (_Une surprise vous attend à l’entrée du passage sous-terrain_). ### 22 h 45 – Spectacle Pyromusical Pour terminer ces trois jours festifs, un spectacle pyromusical nous est proposé par _**Musique et Feux**_.

