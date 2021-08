Donnery mairie de Donnery Donnery, Loiret Donnery ses édifices et son histoire mairie de Donnery Donnery Catégories d’évènement: Donnery

La commission Culture et Patrimoine, et Gérard Héau, historien de la commune, vous proposent cette année une balade guidée au cœur du bourg de Donnery. Venez découvrir l’histoire des anciens édifices de la commune: La mairie, l’église, , la Maison de l’Auditoire et l’histoire du bourg , son canal et le Pont. **RDV Place de l’église, Donnery** Samedi 18 septembre & Dimanche 19 septembre 2021 **SAMEDI 18/09 à 14h30** **DIMANCHE 19/09 à 15h00** Circuit pédestre gratuit, ouvert à tous Itinéraire d’environ 1 heure Annulé en cas de pluie

