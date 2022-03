Donnerie Puiseaux Puiseaux Catégorie d’évènement: Puiseaux

Donnerie Puiseaux, 26 mars 2022, Puiseaux. Donnerie

Puiseaux , le samedi 26 mars à 09:00

L’association PETALeS organise un donnerie, découvrez, trouvez ce qui vous fera plaisir parmi les objets donnés. Un atelier de semis et de préparation au sol est aussi organisé. Application des mesures sanitaires en vigueur. Donnerie Puiseaux Rue de l’Eglise, Puiseaux Puiseaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Puiseaux Autres Lieu Puiseaux Adresse Rue de l'Eglise, Puiseaux Ville Puiseaux lieuville Puiseaux Puiseaux

Puiseaux Puiseaux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puiseaux/

Donnerie Puiseaux 2022-03-26 was last modified: by Donnerie Puiseaux Puiseaux 26 mars 2022 Puiseaux Puiseaux Puiseaux

Puiseaux